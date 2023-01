Le GAL de la Botte du Hainaut trace sa route vers 2027

La première, à Chimay, a réuni des représentants des communes, des associations et des citoyens intéressés à échanger autour des thématiques à développer ces 4 prochaines années. Il s’en est dégagé les grandes lignes de l’action à mener en faveur du développement local et quelques idées de projets concrets. Citons entre autres, la valorisation du circuit court ou du réseautage entre acteurs économiques, l’accessibilité aux ressources numériques ou l’éternel problème de mobilité qui se pose en Entre-Sambre-et-Meuse.

Mercredi dernier 25 janvier, la deuxième réunion, qui a rassemblé une quarantaine de personnes, devait décanter les idées et pistes présentées le 11 janvier pour pouvoir sélectionner les projets que les citoyens rédigeront avec les animateurs du GAL. Ces projets seront intégrés dans le dossier à rentrer pour pouvoir bénéficier des subsides européens et régionaux du Fonds LEADER (Liaisons Entre Acteurs du Développement Économique Rural) pour la période 2023-2027.

L’approche LEADER est basée sur la coopération, la mise en réseau, la décision concertée des partenaires d’une zone homogène, mais aussi sur l’innovation, qu’il s’agisse d’un nouveau porteur de projet, d’une nouvelle thématique, de nouveau partenariat… Il importe donc, à chaque programmation, que le GAL se réinvente.

Pour celle qui court jusqu’en 2027, quatre groupes ont été formés. Chacun était chargé de transformer en pré-projets les idées émises en matière de silver économie (économie en lien avec les aînés), d’environnement, d’économie et circuit court, ou d’associatif.

Il a ainsi été question de développer des lieux d’accueil pour soutenir les aidants proches et lutter contre l’isolement des personnes âgées, de développer les services d’aide à la personne, d’alphabétisation numérique, du développement de logements intergénérationnels, d’accès amélioré aux dépistages et soins de santé, en lien aussi avec les problèmes de mobilité, du développement économique lié à l’écotourisme et au "silver-tourisme". "Les seniors reviennent dans leur village d’origine après une carrière en ville et du coup attirent amis et familles à venir découvrir leur région" donne en exemple Catherine Hanoteaux, animatrice du GAL. Dans un autre domaine, le circuit court, la biodiversité nécessite un renforcement des opérateurs actuels, "ce sont des questions qui peuvent s’envisager dans une coopération plus large, avec la ceinture alimentaire de Charleroi, le Parc national ou des GAL voisins ", poursuit-elle.

Au terme de ce travail, deux constats émergent: la question des seniors de plus en plus nombreux dans la Botte, et celle de la mobilité, traversent différentes thématiques ; et l’adhésion de la maison des associations, qui dispose des liens et du regard des nombreuses ASBL œuvrant dans des secteurs divers, va apporter une aide importante dans l’analyse des projets à inclure dans la prochaine programmation. Reste maintenant à détailler tout cela dans le dossier de candidature à rentrer d’ici fin avril aux autorités wallonnes, dont le comité de sélection se prononcera à l’automne 2023.