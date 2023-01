Le chef de file de la minorité démissionne: il dénonce la gouvernance de Cerfontaine

Avec trois élus Cerf + face au mastodonte MR-IC de Christophe Bombled, fort de 12 élus, le groupe minoritaire devait savoir que faire entendre sa voix n’allait pas être facile durant cette législature. Mais Hubert Lechat, le chef de file de l’opposition, estime que la voix de son groupe n’est pas entendue par le collège et singulièrement par le mayeur.

Des demandes restées lettres mortes

À plusieurs reprises, Cerf + dit avoir déposé des suggestions sur la table du conseil, dans l’objectif de faire progresser la "transparence" et la "bonne gouvernance " de la politique locale. Hubert Lechat liste ces suggestions:

– Demande pour avoir accès aux colonnes du bulletin communal dès le 16 décembre 2019 ;

– Demande d’une communication des dates des conseils bien à l’avance pour que les conseillers puissent s’organiser le 4 novembre 2019 ;

– Demande d’archivage sur le site de la Commune des conseils diffusés en visioconférence pendant la pandémie le 6 avril 2021 ;

– Demande d’une fixation des dates de réunion du conseil communal un jour fixe pour s’assurer l’organisation des dix réunions minimales par an le 6 avril 2021 ;

– Demande de diffusion des conseils sur internet: 14 septembre 2020.

Aucun de ces points n’a été obtenu à ce jour. Mais ce qui agace Hubert Lechat par-dessus tout, c’est qu’un recours auprès de la commission nationale du pacte culturel le 7 février 2020 a conclu à un avis, le 6 décembre 2021, recommandant au collège communal de Cerfontaine "de donner un accès équitable à toutes les tendances démocratiques représentées au sein du conseil communal aux moyens d’expression communaux tels que le bulletin communal."

Cette recommandation a été communiquée à la Commune le 2 février 2022 . "Depuis, Cerf + est en attente d’une initiative du collège. Mais rien."

Le point a été porté à l’ordre du jour du conseil du 24 octobre dernier, avec une promesse du bourgmestre de travailler sur une proposition à soumettre au conseil au début de l’année 2023.

Nous y sommes. "Mais bien que l’ordre du jour du conseil de ce 30 janvier ne comporte que cinq points à l’ordre du jour, il n’y est pas question du bulletin communal. Trop c’est trop ! Le collège enterre le dossier. Comment réagir ? Un recours: c’est encore perdre au minimum deux mois. Cerf + n’entend pas renier son ADN. Il faut poser une geste symbolique fort. On ne peut bafouer la démocratie: le chef de file présente sa démission."

La surprise du bourgmestre

Christophe Bombled s’est montré pour le moins surpris de cette décision: "Je suis surpris. Je suppose qu’il y a d’autres raisons car j’ai du mal à croire que l’on démissionne juste pour cela. Depuis que je fais de la politique, il y a parfois des choses qui me déplaisent mais ce n’est pas pour cela que je démissionne… (Un silence. On le sent interloqué.) Je n’ai même pas vraiment envie de réagir tant l’argument me semble un peu court. Démissionner parce qu’il n’y a pas assez de conseils et pour une présence dans le bulletin communal… Et cela alors que l’on travaille sur ce règlement pour le bulletin communal. Et je pense que l’on devrait ficeler cela dans un mois !"

Ce qui lui déplaît cependant, c’est la référence à la notion de bonne gouvernance: "Cela sous-entend qu’il y a des cadavres dans les placards alors qu’il n’y en a pas."

Hubert Lechat nous a annoncé son absence du conseil dès ce 30 janvier. " À titre personnel, je ne serai plus conseiller communal mais je ne prends pas ma retraite politique. Je n’ai pas droit à une pension, à la différence des membres du collège, bien que deux sur cinq soient inactifs avec un traitement mensuel brut de l’ordre de 2500 euros.

Je redeviens simple citoyen. Je continuerai à être actif dans Cerf + et en vue des élections de 2024 mais aussi dans les mouvements citoyens. Cerf + est une équipe avec un banc riche et les sortants restent dans l’équipe. Aussi, Joseph Delwart me remplacera et Bernard Deprez remplacera Joseph au CPAS. "

"C’est un peu dommage de solliciter un mandat, de décrocher le meilleur score de la liste (294 voix de préférence en 2018, NDLR) , d’avoir des compétences et un bagage, mais de démissionner, réagit Christophe Bombled. Cerf + est de suite parti dans un rapport de force majorité-opposition. J’ai tendu la main à plusieurs reprises mais sans obtenir de réponse. Il y a parfois des divergences de vue mais j’observe qu’au dernier conseil communal, encore, tous les points ont été approuvés à l’unanimité. C’est dommage, ces frictions en conseil. Mais en dehors, nous avons toujours eu des rapports très cordiaux. Je ne peux qu’acter son choix."