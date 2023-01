Un premier « Shaker d’or » à la Distillerie

De la créativité de la recette au choix délicat du verre approprié, en passant par l’originalité du décor et l’élégance du service, le bartender ou mixologue est un métier d’art que la Distillerie de Biercée entend mettre en lumière en lançant son premier concours: "Le Shaker d’Or". Il se déroulera le 6 février 2023 et mettra en concurrence d’une part des élèves issus des meilleures écoles hôtelières du pays et d’autre part des professionnels du métier qui présenteront à tour de rôle leur meilleur "Cocktail. BE", du nom de la liste des recettes de cocktails élaborées avec des spiritueux de la Distillerie.