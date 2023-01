Un premier « Shaker d’or » à la Distillerie

Près de 30 candidats présenteront leur meilleur cocktail qui devra impérativement avoir une touche noir-jaune-rouge, histoire de valoriser le savoir-faire de la cocktaillerie belge. Le cocktail gagnant sera promu "cocktail signature" de la Distillerie de Biercée.

En prélude à ce concours, les candidats ont eu l’occasion de se familiariser avec les produits thudiniens, le 16 janvier dernier, au cours d’une Masterclass au cours de laquelle ils ont visité ou revisité la distillerie et découvert les produits qu’ils seront amenés à travailler lors du concours.

De Biercée à Ragnies en passant par Ath

Depuis sa reprise en 2019 par la Brasserie des Légendes de Ath, la Distillerie de Biercée, installée dans le cadre imposant de la Ferme de la Cour à Ragnies, lance régulièrement de nouveaux produits et projets "qui respectent son ADN d’artisanat de qualité supérieure, sans aucun additif ou colorant, tout en privilégiant le respect environnemental et le circuit court " expliquent les responsables. Un esprit qui a guidé la Distillerie de Biercée depuis sa création en 1946 et qui lui a permis de se forger une réputation d’excellence dans les milieux mixologues et parmi les amateurs de spiritueux.

Un verger fournira les fruits à distiller

©EdA

180 arbres fruitiers d’essence indigène viennent d’être plantés en ce début d’année 2023 autour de la distillerie pour être utilisés dans ses spiritueux d’ici 2027.

Le verger est suivi en agriculture raisonnée, dans le respect environnemental et en privilégiant le circuit court. Il se compose d’anciennes variétés de pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers et mirabelliers typiques de la région wallonne. Pour obtenir ces variétés oubliées, la Distillerie a travaillé avec une pépinière régionale qui détient la certification "certifruit". Celle-ci garantit l’origine et l’adaptation des plantes à leur région et privilégie la production locale et artisanale, une philosophie partagée avec la Distillerie et son propriétaire depuis 2019, la Brasserie des Légendes. L’entretien naturel du verger sera assuré par des moutons du Cameroun qui garantiront une tonte continue de l’herbe et un apport régulier de matière organique fraîche.

Afin de délimiter le parking de 300 places et les champs environnants, une haie coupe-vent de 460 m a également été plantée. Composée de 19 variétés d’arbustes, celle-ci permettra de réduire la vitesse du vent de 30 à 50% et sera une protection naturelle pour les jeunes arbres du verger. Elle servira également de refuge idéal pour la biodiversité.

Ce projet s’étalera sur plusieurs années et aura à terme un second objectif: éduquer la jeune génération. En effet, une partie des deux hectares sera consacrée à un verger didactique à destination des écoles et visiteurs. Le but est la sensibilisation à une culture respectueuse de l’environnement. Ce projet horticole respectueux de l’environnement et de la biodiversité servira aussi la nouvelle devise de la Distillerie: "De la terre au verre".