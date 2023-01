Le Raid’Heure au cœur de la carrière Les Petons à Yves-Gomezée (photos)

T ous les vététistes étaient ravis de pouvoir rouler sur ce site au fond duquel on se sent petit à côté des mastodontes de chantier. "C’est un plaisir pour nous d’accueillir le Raid’Heure au cœur de la carrière. Nous avons invité les sportifs à marquer une courte pause pour prendre un petit verre en notre compagnie", déclare Vincent Houtain, adjoint la direction de la carrière. Cette année, les participants avaient le choix entre des circuits de 20, 30, 40 et 50 km. "Les autres années, nous proposions des parcours de 15, 25, 35 et 45 km. Vu l’augmentation constante de vélos électriques, nous avons augmenté tous les parcours de 5 km", détaille Joël Hermant qui, comme chaque année, a été assailli de coups de fil des bénévoles pour des petits soucis d’organisation. Malgré le stress, l’homme reste calme, bienveillant et ne manque jamais de leur demander si tout va bien et s’ils ne manquent de rien.

Les jeunes, engagez-vous !

L’organisation d’une manifestation comme le Raid’Heure exige plusieurs dizaines de bénévoles répartis entre la salle, les ravitaillements, le terrain et les carrefours dangereux à signaler. "La moyenne d’âge de nos bénévoles est de 62 ans. La plupart sont présents depuis plus de vingt ans mais ils n’ont plus la même résistance. Nous manquons cruellement de jeunes recrues pour nous aider", déclare-t-il. Cette année encore, trois ravitaillements étaient organisés sur les parcours.

«La route du rhum» est le ravitaillement folklorique par excellence. ©EÉA

Le premier se trouvait à la buvette du football d’Yves-Gomezée, le second au Natura Bike de Badon et le troisième dans les campagnes de Villers-Deux-Églises. " À chaque ravitaillement, il y a au moins quelque chose de chaud à manger: des crêpes, des omelettes et, nouveauté cette année, des hot-dogs ", détaille Joël Hermant. Parmi les participants, nous avons rencontré Nathalie et Éric, un couple de Sambrevillois. " Nous avons choisi de parcourir 30 km. Il fait froid mais ça va. L’ambiance et l’organisation sont bonnes. C’est une belle région que nous apprécions de découvrir au guidon de nos vélos ", expliquent-ils. En fin de matinée, les groupes ont commencé à regagner le hall omnisports où tous étaient heureux de se retrouver pour partager une bière, une soupe ou un sandwich avant de rentrer à la maison pour le repas dominical. Pour leur part, les organisateurs sont restés sur le pont jusqu’au soir où ils ont terminé la journée par un repas. Si l’on compte l’édition annulée à cause du covid, la 30 aura lieu l’an prochain et le comité annonce une édition spéciale qui devrait se dérouler sur deux jours.