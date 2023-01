Le Pôle Associatif de Beaumont ouvre ses portes

De beaux outils

Tour à tour, les différentes associations vont être présentées en quelques mots par l’un ou l’autre de leurs responsables.

C’est ainsi qu’on en saura un peu plus sur les objectifs des uns et des autres. Ainsi L’ASBL "Le Répit" qui opère déjà sur Couvin et qui peut être de grand soutien pour les consommateurs de drogues, alcool, médicaments ainsi que pour leurs proches. Faut-il encore présenter "MIRESEM, Maison régionale pour l’emploi du sud de l’Entre-Sambre et Meuse qui peut être de bon conseil pour trouver un emploi mais aussi pour le garder. Présent également à Beaumont, " Infor Jeunes " Entre-Sambre et Meuse dont le secours sera d’importance surtout dans la sphère du numérique. " La maison des associations " avec ses formations, ses ateliers mais aussi ses rencontres, ses permanences juridiques ou en comptabilité, ça pourra en aider plus d’un. Et que dire de " Alba se met au vert " qui sera là pour les personnes en recherche d’un mieux-être et curieuse de découvrir le milieu agricole. Bien entendu, " le Semeur " est de la partie, cette monnaie locale pour soutenir l’économie locale. L’ASBL " Carrefour " concerne celles et ceux qui souffrent de l’analphabétisation et qui proposera déjà 2 formations par rapport au permis de conduire théorique. Cinq semaines du 15 mai au 23 juin et du 10 octobre au 24 novembre. Ne pas oublier l’ ADL, l’agence de développement local et bien entendu l’ " ABH, Académie de musique et de danse de la Botte du Hainaut " qui a précédé l’inauguration de ce vendredi pour être déjà pleinement active dans le Pôle Associatif de Beaumont.

Il y a cela et bien d’autres choses encore qui dans bien des situations peuvent venir en aide aux jeunes comme aux moins jeunes. Le 40 de la rue Madame à Beaumont, une porte qu’il ne faut pas hésiter pousser. Toutes ces associations, toutes ces personnes sont là pour vous venir en aide. Il serait dommage de refuser toutes ces mains tendues.