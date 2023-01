Près de 500 marcheurs pour la classe de neige de l'école de Seloignes

Si la neige ne s’est pas invitée à la fête, les 470 marcheurs ont bravé une bise glaciale, digne de la montagne, sur le parcours d’un peu plus de 7 kilomètres autour du village de Seloignes. Heureusement pour eux, les organisateurs n’avaient pas réellement l’intention de proposer une marche détox, et ce sont bien des gourmandises revigorantes qui étaient proposées à chacune des six haltes qui jalonnaient la promenade.