Couvin: le public invité à Frasnes pour "Le bal des escargots"

Le résumé

Paul et Martine marient leur fille Margot avec Flavien. Paul est surnommé l’escargot par son entourage vu qu’il est lent et en prend aucune décision. La salle des fêtes du village est réservée et tout le monde est présent. Jean-Pierre, maire et ami de Paul, ainsi que les invités piaffent d’impatience en attendant la mariée. Affolement général lorsque celle-ci annonce qu’elle ne veut plus se marier.

Les raisons de ce revirement de situation seront à découvrir lors des prochaines représentations. Les jeux de scène et quiproquos sont légion.

A noter le retour de Audrey Dekeyser sur les planches et la présence toujours alerte de la doyenne de la troupe, Jacqueline Briquet, âgée de 81 ans.

les prochaines prestations

Les jeunes pousses se produiront le samedi 4 février à 18 h 30 à Couvin tandis que les aînés remonteront sur les planches ce samedi 28 janvier à 20h à Brûly-de-Couvin, le dimanche 5 février à 15h à Couvin, le samedi 11 février à 20h à Momignies, le dimanche 5 mars à 15h à Nismes, le dimanche 12 mars à 15h à Saint-Aubin et le vendredi 17 mars à 20h à Presgaux.

À vos agendas.