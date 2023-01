Un plan d’aménagement pour la place d’Acoz à Gerpinnes

Le conseil communal de Gerpinnes s’est réuni pour la première de l’année à la maison communale. Vingt-six points figuraient à l’ordre du jour de la séance publique. Parmi ceux-ci, épinglons le projet d’aménagement de la place d’Acoz. "Ce projet rentre dans le cadre de notre programme communal de développement rural (PCDR). Afin d’avancer dans ce dossier et d’obtenir les subsides, nous vous proposons d’approuver la convention de faisabilité du projet", explique le bourgmestre Philippe Busine (Les Engagés). "Cette place est en mauvais état et elle sert essentiellement de parking pour les parents des élèves de l’école et pour les riverains qui ne disposent pas de garage. Le projet a été conçu pour ne pas trop rogner dans les places de parking", poursuit-il. La partie supérieure de la place sera verdurisée, en partie, et quelques arbres seront plantés. Une borne de rechargement pour véhicule électrique est prévue ainsi qu’un rack pour vélo. Au niveau du coût, le projet est estimé à 1 289 019 € avec un subside de 400 000 € et une part communale de 867 635 €. Françoise Hoc (Horizons) a demandé qu’il soit acté, qu’en cas de découverte de vestiges archéologiques, le service wallon du Patrimoine soit averti et que les travaux soient arrêtés. "La place d’Acoz est le site d’une ancienne église et de l’ancien cimetière", précise-t-elle.