Le bus communal continuera à conduire les écoliers de Cul-des-Sarts au Couvidôme

Elle a manifesté son inquiétude: en cas d’accident, ces 3 enfants risquent d’être éjectés. "Je ne suis pas naïve au point de croire que je pourrais protéger mes enfants de tous les dangers. Mais n’est-il pas de mon devoir d’au moins essayer ? N’est-il pas du ressort de nos élus de protéger les citoyens ? Dès lors, et sans remettre en cause la décision qui est la vôtre, pouvez-vous me dire selon quels critères le choix des enfants devant voyager debout sera fait ?"

L’échevine de l’Enseignement, Marie Depraetere (CNV), a classé l’affaire: "Il y a une différence entre un bus et un car. Notre véhicule est un bus, équipé pour que des voyageurs puissent se tenir debout, pour des trajets plus courts que ceux d’un car. Des poignées aux sièges et des mains courantes sont d’ailleurs prévues à cet effet. Dans le certificat de conformité, il est prévu pour 57 places assises + 31 debout. En septembre, en collège communal, nous avons considéré l’impact écologique et économique: un trajet supplémentaire pour 3 enfants, nous l’avons refusé. Nous avons pris la décision qui nous semblait la plus adéquate en considérant que le bon sens et la courtoisie régneraient pour le choix des personnes qui resteraient debout. Logiquement, ce seront les enseignants. Il serait hors de question que cela se produise pour des trajets plus longs ou avec des enfants de maternelle. Mais pour les cours d’éducation physique, nous avons estimé que c’était acceptable. D’autant qu’il est rare que tous les enfants y soient présents. D’ailleurs, aucun élève n’a dû se tenir debout dans le bus, depuis le début de l’année."