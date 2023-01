C’est ce qui se passe ici avec l’acceptation par le conseil communal de l’achat du parking et de l’ancienne conciergerie d’EFEL (Thermic), à Frasnes. C’est une occasion à ne pas louper, a argumenté l’échevin Francis Saulmont (MR-IC).

Pourtant, le hall que la Commune envisage d’y construire pour le service des Travaux n’y sera pas bâti avant la majorité prochaine voire la suivante, a-t-il prévenu. Les raisons sont simples: tous les moyens financiers de ces prochaines années convergeront vers deux gros dossiers, le futur centre administratif de la rue du Bercet et la Maison de la Forêt de l’Adugeoir.

Le hall des Travaux viendra après. Et encore, aucun élu n’a cité une autre priorité qui va s’imposer pourtant: la restauration du centre-ville avec ses trottoirs, son mobilier et son boulevard urbain.

Faut-il acheter un bien sans avoir les moyens de l’exploiter ? La question s’est posée, en conseil. Mais avant de l’aborder, Eddy Fontaine (Pep’s) a interpellé le collège communal d’une autre façon: "Ce n’est plus une priorité pour le collège. Dès lors, cet achat est-il bien utile, sachant que vous bloquez un investisseur qui voulait racheter le bâtiment administratif d’EFEL mais aussi le parking, dont il aurait eu besoin ?"

"L’intérêt privé peut parfois s’opposer à l’intérêt public, a répondu Francis Saulmont. Même si nous ne construisons pas de suite le hall, nous avons besoin de ce terrain pour y poser nos cinq conteneurs, nos stocks de sable, de sel de déneigement et divers matériaux. Ces conteneurs étaient à l’ITEC, mais il a fallu les déplacer pour démolir une partie des bâtiments. Nous les avons déplacés près de la gare. Mais on a construit le centre commercial. Ils ont donc été installés chez Saint-Roch. Le site a été vendu et nous nous sommes donc reportés sur la cour du Bercet. Mais en plein centre-ville, ils donnent une mauvaise image. Nous les placerons là-bas. "

Le site sera clôturé, pour 20 000 euros. Mais pour Eddy Fontaine, ce n’est pas suffisant: "Isolés, là-bas, vous verrez que vous subirez du vol, des dépôts d’immondices et du vandalisme et ce n’est pas la clôture qui fera la différence."

"Tu défends sans doute un promoteur qui veut faire un gros coup en achetant le site, mais il est de l’intérêt de la Commune de saisir cette occasion", a lancé Francis Saulmont en rappelant le prix: 145 000 euros, pour 9 064 mètres carrés, bâtiment compris.

Outre l’entreposage de matériaux, la Commune y aménagera une station de lavage de ses véhicules. "L’ancienne conciergerie sera progressivement rénovée pour accueillir les vestiaires et la cantine du service des Travaux", a-t-il ajouté.

Eddy Fontaine a regretté un procès d’intention à son égard au sujet du promoteur, qu’il dit ne pas connaître. Il a comparé ce dossier à celui de l’achat de l’ancienne école normale au Bercet: "On achète sans aucun budget pour les travaux qui seront effectués. Nous n’avons aucun détail."

Alors que Françoise Mathieux glisse qu’il s’agit là, de toute manière, d’un excellent placement financier pour la Commune, l’assemblée passe au vote. Eddy Fontaine hésite mais, entraîné par son groupe, le député approuve l’achat du parking d’EFEL, ce qui permet à la majorité de recueillir l’unanimité.