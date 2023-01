Base de Florennes: première pierre pour le complexe des F-35 le 27 mars

La première pierre du nouveau complexe dédié au futur avion de combat F-35 sera posée sur la base aérienne de Florennes le 27 mars prochain, a annoncé le colonel Cédric Kamensky.

Les travaux préparatoires, dont le déboisement d’une zone de la base et les terrassements "pharaoniques", ont débuté l’été dernier, entraînant un "ballet incessant de camions et d’engins de chantier". Deux chantiers sont en cours: celui des infrastructures destinées à accueillir les quatre – et à terme six – drones MQ-9B SkyGuardian attendus début 2024 à Florennes et le complexe F-35 centralisé dans la perspective de la livraison des premiers avions sur la base de l’Entre-Sambre-et-Meuse en 2025. Les travaux du premier, pour un montant de 34 millions d’euros ont débuté en juillet dernier avec la pose de la première pierre en présence de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder. La réception des nouveaux bâtiments est prévue en septembre prochain.

Pour le complexe destiné aux chasseurs furtifs F-35A, la date de la pose de la première pierre est fixée au 27 mars, en principe en présence de Mme Dedonder. Le ministère de la Défense a attribué en avril dernier à un consortium belgo-néerlando-américain le contrat de quelque 600 millions d’euros pour la construction de l’infrastructure nécessaire à la mise en œuvre des 34 futurs avions tant à Florennes que sur l’autre base de Kleine-Brogel (Limbourg). C’est l’entreprise belge Jan De Nul qui construira cette nouvelle infrastructure. Selon la Défense, une nouvelle infrastructure est nécessaire afin de remplacer l’actuelle, datant des années 1950 et 1960 et donc inadaptée aux exigences d’un chasseur moderne.