À Gerpinnes, tous n’ont pas la même lecture de l’organigramme communal

Et les enseignants ?

Laurent Doucy (indépendant) trouve normal que l’organigramme évolue chaque année et que l’aspect humain y intervienne pour beaucoup. "Si ce document n’évoluait pas, cela voudrait dire que l’administration fait du surplace et qu’elle n’évolue pas", pense-t-il. Même si les chefs d’établissements et les enseignants ne sont pas payés par la commune, il estime qu’ils devraient se retrouver dans l’organigramme car ils dépendent du pouvoir organisateur communal. Julien Matagne (Les Engagés) suggère une présentation de l’organigramme sous forme de constellations et non avec des agents les uns en dessous des autres. Sur le fond, il abonde dans le même sens qu’Alain Struelens dans le sens où l’organigramme doit dessiner les besoins de l’administration et pas les besoins ou souhaits des agents. Selon lui, cet organigramme comporte certains postes dont l’administration n’a pas besoin. "Nous faisons entièrement confiance à M. Marsella pour la gestion du personnel, ce qui n’empêche d’en discuter en collège lorsqu’il y a un souci", précise le bourgmestre Philippe Busine. Le directeur général a déclaré que cet organigramme, tel que présenté, est celui qui répond à ses besoins pour faire fonctionner l’administration communale gerpinnoise.