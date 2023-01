Neuf emplacement choisis pour les bornes de rechargement des véhicules électriques à Walcourt

Salon santé bien-être

Le Salon santé bien-être est de retour à Walcourt, cette année. Il sera organisé au hall omnisports le week-end du 17 au 19 mars. Le conseil communal a décidé de soutenir cette manifestation d’un point de vue logistique et financier à hauteur de 1 500 € maximum. Il a encore été décidé d’approuver et de signer l’avenant n° 1 à la convention avec le BEP dans le cadre de la dynamique territoriale du Sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Il en coûtera 2 400 € à la ville. Comme elle doit assumer une partie du financement des zones de secours, la province doit récupérer de l’argent ailleurs. Elle fera donc payer les avis remis par le commissaire-voyer. Il en coûtera 115 € pour un avis de base et 1 850 € pour un avis approfondi. Walcourt se base sur une demande de 80 avis de base et 13 avis approfondis ; cela lui coûterait 33 250 € pour une année. Il s’agit bien évidemment d’une estimation. Enfin, le conseil communal a encore décidé de répondre au volet "Ressources humaines" de l’appel à projet POLLEC 2022. "L’objectif est de prolonger la mission de notre agent POLLEC, entré en fonction en février 2022, jusque 2026", explique l’échevin de la transition énergétique, Nicolas Preyat (MR-EC).