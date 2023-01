Le carbone à la louche ou à la fourche ?

Agriculture et réchauffement climatique seront au cœur du débat lors du petit déjeuner du Mouvement Social des Aînés ENEO le mardi 31 janvier prochain à 9h30. Jean-Marie Parmentier, agronome spécialisé dans la fertilisation des sols, est auteur du livre "La terre vous interpelle ? Et si on parlait épiculture" ; il sera l’invité de ce petit déjeuner. Participation: 5 € (4 €/membre). Réservations: 0471 54.11.10.