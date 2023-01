Le conseil a approuvé la mise à disposition de la salle du conseil de l’hôtel de ville à la caisse publique d’allocations familiales Famiwal, pour l’organisation de ses permanences une fois par mois.

Travaux dans la Grand-rue

Une question d’actualité posée par la conseillère MR Véronique Thomas a donné l’occasion à l’échevin des Travaux Vincent Demars (PS) de donner le planning de la fin des travaux de la Grand-rue. L’aménagement depuis la rue Fauconnier jusqu’au tournant devrait être fait d’ici au 10 mars ; du 27 février au 27 avril, ce sera l’aménagement du tournant et la portion menant vers la Demi-Lune ; la dernière partie verra l’aménagement des trottoirs entre le 6 et le 12 mai, et la pose du mobilier urbain entre le 15 et le 19 mai.

Coût des travaux à Thuillies

Le décompte final des travaux de voirie au Chemin de Clermont à Thuillies s’établit à 270 689 €.

Bornes de rechargement pour véhicules électriques

La Ville a transmis à Igretec la liste des emplacements pour accueillir des bornes de rechargement pour véhicules électriques. L’intercommunale se chargera du placement et de la négociation avec le futur exploitant. "Pour les clients, ce ne sera évidemment pas gratuit" précise l’échevin. Les lieux choisis sont: place de Biercée, place des Waibes, Gare du Nord et rue ‘t Sterstevens à Thuin, place de Ragnies et place de Thuillies. Gozée n’est pas oublié mais fait partie du projet Mobipôle, qui inclut des bornes.

Remplacement au conseil de police

Deux conseillers démissionnent du conseil de police et seront remplacés: Christelle Livemont par Aline Baudoux, et Sébastien Haye par Karine Cosyns. N.B.