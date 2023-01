Deux nouvelles conseillères de police

Il a également précisé que la procédure administrative n’avait pas été respectée pour l’envoi d’une démission et que les nouvelles conseillères n’avaient pas reçu les documents nécessaires au suivi de la séance publique qui s’est déroulée, ce mercredi 25 janvier, à l’administration communale de Gerpinnes. Pour le chef de corps, la prestation de serment ne pouvait avoir lieu dans ces conditions sous peine d’être invalidée par l’autorité de tutelle.

La bourgmestre de Thuin a réagi en demandant de prendre en compte l’urgence. Le chef de corps, Alain Bal, et le bourgmestre d’Ham-sur-Heure-Nalinnes, Yves Binon, n’étaient pas de cet avis au niveau de l’urgence. Le point est néanmoins passé au vote avec un minimum des deux tiers requis. Les conseillers de Thuin et Montigny-le-Tilleul se sont réunis pour accepter l’organisation de cette prestation de serment mais les bourgmestres de Gerpinnes et Ham-sur-Heure-Nalinnes ont refusé.

Ces derniers ont été suivis par les conseillers communaux de leur parti. Le déblocage est venu des conseillers Joseph Marchetti et Tomaso Di Maria (PS, Gerpinnes) et Yves Escoyez (PS, Ham-sur-Heure-Nalinnes) qui apportent leur soutien.

Par conséquent, Karine Cosyns et Aline Baudoux ont prêté serment pour remplacer respectivement Sébastien Haye et Christelle Livémont.