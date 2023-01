"Couple à la loupe" aux Halles de Philippeville

S’agit-il d’une conférence qui décortique le couple ou d’un spectacle qui divertit en laissant ses soucis à la maison ? Les deux à la fois ! Côté conférence, il ne s’agit ni de la recette de l’Amour, ni d’un mode d’emploi, pas davantage d’un inventaire des différences hommes-femmes. Côté spectacle, on sourit à la spontanéité de Daisy, on s’amuse du bras de fer entre les protagonistes qui, comme dans certains couples, ne luttent pas pour la même cause. Et on se laisse surprendre par les prouesses circassiennes.

Pour Pascale Gerbaux il s’agit d’une reconversion. Auparavant elle évoluait dans le milieu du cirque et s’est reconvertie en conseillère conjugale et familiale. Avec son passé de professeur d’acrobaties aériennes elle avait l’habitude de décomposer les mouvements, et ici, c’est un peu la même chose, elle décortique la dynamique du couple, l’évolution, les failles, les atermoiements pour comprendre ce qui se passe, quand on va se casser la figure et tendre un filet !

Ce spectacle sera joué aux Halles à Philippeville Ce vendredi 27 janvier 2023 à 20 h.

Infos: Facebook: Centre Culturel de Philippeville – 071:66.23.01