Cerfontaine: des oeuvres d'art exposées sur les grilles de l'église Saint-Lambert

Le cercle d’animation de l’Eau d’Heure a habitué la population, depuis des années, à de multiples expositions de peintures, de sculptures mais aussi de toute autre forme d’art. Avec le concours de la Commune de Cerfontaine et de l’office du tourisme, le cercle d’animation, en collaboration avec KRBO Science et Communication et la fabrique d’église, a lancé une expérience originale: exposer des œuvres d’art de différentes formes ou provenance sur les grilles entourant l’église Saint-Lambert.