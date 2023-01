Thuin a sa feuille de route cyclable

Marie Hain, du bureau d’études Traject, est venue présenter l’audit cyclable réalisé dans l’entité de Thuin en février et mars 2022. Il doit permettre à la commune de mieux cerner ses priorités pour encourager l’usage du vélo dans les déplacements quotidiens utilitaires de la population. Sept thématiques, et les actions correspondantes, ont été dégagées. "Il y a une prise en compte du vélo dans les projets de voirie, et en cela le plan Piwacy permet de replacer le sujet au cœur de l’action publique et de chercher les moyens pour y arriver", explique-t-elle. Dans les points positifs, elle relève les projets avec les écoles qui permettent de sensibiliser dès le plus jeune âge, la présence de 2 RAVeL, du réseau points-nœuds ou de pistes cyclables sur la N53, "mais le réseau est discontinu et mal relié aux entités voisines, le centre-ville peu adapté". La question du stationnement des vélos est aussi un point d’attention avec une offre trop faible. Sur la feuille de route dégagée suite à l’évaluation de la politique et des infrastructures, l’audit propose de poursuivre, intensifier et mieux coordonner les actions mises en place. "Il faudrait que tous, administration, écoles, entreprises…, pensent vélo dans leurs actes et projets" souligne Marie Hain. Les organisateurs d’événements pourraient ainsi être encouragés à organiser des parkings temporaires. La Ville pourrait soutenir les établissements dans leur demande de label "Bienvenue vélo", multiplier et adapter l’offre de stationnement, créer des rues cyclables, communiquer sur les rues SUL (sens unique limité) et offrir des tests de vélo à assistance électrique.