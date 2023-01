Fermeture de la crèche de Biercée: 22 bambins sur le carreau

La bourgmestre a rencontré la gestionnaire de la crèche et doit la revoir la semaine prochaine, après des nouveaux contacts avec un repreneur privé potentiel. De son côté l’échevine Karine Cosyns en charge de la petite enfance a contacté l’ONE pour voir quelles aides pourraient être activées afin de maintenir la crèche en activité. "Il aurait fallu rentrer un dossier dans le cadre de l’appel à projets du plan Cigogne, qui se clôturait fin septembre dernier, mais à ce moment nous n’étions pas au courant des problèmes rencontrés par la crèche " regrette Marie-Eve Van Laethem.

En marge du conseil, le conseiller MR Philippe Lannoo rappelle que la question du manque de places d’accueil pour la petite enfance dans l’entité de Thuin n’est pas neuve. "Il y a deux ans, j’avais déjà interpellé le collège sur le sujet ; il y avait à ce moment un appel à projets du plan Cigogne, offrant la possibilité d’augmenter nos capacités d’accueil ". La même démarche a été entreprise voici dix mois, lorsque le plan Équilibre a proposé des subsides pour la création de 3 100 places en Fédération Wallonie Bruxelles, avec un budget de 130 millions. "La commune pouvait présenter un projet ou soutenir un projet privé, pour peu que cela augmente les places disponibles. Mais à Thuin, on misait plutôt sur les accueillantes, avec l’intégration dans l’ASBL La Maison de Musti et le Cerf-volant, que sur les crèches. Mais dix mois après, on est toujours en sous-effectif. Malgré un nouveau statut plus favorable, les accueillantes ne sont pas plus nombreuses. Et aujourd’hui, la Ville est hors délai pour bénéficier des subsides de l’appel à projets du plan Équilibre, alors que la crèche privée prévoit d’arrêter ses activités fin mars et que le délai pour une place chez les accueillantes va jusqu’en 2024. Je ne peux m’empêcher de penser qu’il s’agit là d’un sérieux défaut de prévoyance" regrette le conseiller MR.