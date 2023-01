Walcourt: avis favorable du conseil pour la carrière Les Petons

Quarante-cinq jours après, le conseil communal est invité à remettre un avis au sujet de ce projet de révision du plan de secteur. Un groupe d’habitants d’Yves-Gomezée et de Jamagne, contre le projet, s’est déplacé au conseil communal de ce lundi soir pour entendre l’avis de la commune et ses motivations.

"Nous avons reçu 14 lettres d’objection et deux pétitions de 140 et 380 signatures arrivées hors délai", déclare l’échevin de l’Urbanisme, Philippe Bultot (MR-EC). "Dans leur correspondance, les auteurs de ces lettres évoquaient, entre autres, une perte de qualité de vie, des nuisances telles que le bruit et la poussière, les tirs de mines, les vibrations ou encore l’impact paysager du projet. Après analyse de ces courriers avec le service Urbanisme, le collège décide de remettre un avis favorable au sujet de cette modification du plan de secteur."

Face à cette prise de position, la minorité tente de résonner la majorité afin de la faire changer d’avis. Mais elle n’y est pas parvenue. "L’avis que nous remettons aujourd’hui ne concerne même pas la carrière", minimise Philippe Bultot. "Il s’agit seulement d’un avis au sujet de la révision du plan de secteur et la procédure est encore longue. L’exploitant actuel ne respecte déjà pas un certain nombre de choses actuellement."

Guy Bernard (Écolo Vers Demain) réagit: "Si les normes actuelles ne sont déjà pas respectées, c’est une raison de plus pour faire preuve de prudence et émettre un avis négatif ou nuancé".

La Région wallonne a la main

Laurent Brousmiche (Oxygène-Toi Autrement) surenchérit: "Pourquoi n’émettez-vous pas un avis de réserve dans ce cas ?". Et son chef de groupe, Laurent Leclercq, de s’interroger: "À défaut de commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM), pourquoi ce dossier n’a-t-il pas été examiné par la commission Qualité de la Vie ?".

Réponse de Philippe Bultot: "La décision finale sera prise, de toute manière, par la Région wallonne". Laurent Leclercq suggère même à la bourgmestre Christine Poulin (PS) de prononcer une interruption de séance afin que la minorité puisse se concerter avec les riverains présents. "Une réunion citoyenne a été organisée en décembre", rappelle la bourgmestre. "C’est à ce moment-là que les riverains étaient invités à s’exprimer. Plus ici, ce soir, alors que le conseil communal doit se prononce sur le sujet."

Christine Poulin fait ensuite passer le point au vote. Sans surprise, les douze conseillers de la majorité présents votent pour, les neuf de la minorité contre, tandis qu’Éric Bogaerts (PS) s’abstient. Une fois le point clôturé, les riverains quittent aussitôt la salle en silence.