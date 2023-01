Un premier concert pour financer l'achat d'un nouvel orgue à Philippeville

Seconde main

"La construction d’un nouvel orgue coûtant très cher, il nous paraît plus réaliste d’acquérir un instrument dont une église souhaiterait se séparer. Concrètement, nous envisageons l’achat d’un orgue équipé de deux claviers, pédalier et d’une dizaine de jeux, ce qui représente 450 à 500 tuyaux allant de 2,64 mètres pour le plus grave à quelques centimètres pour le plus aigu", détaille Marie. Pour réunir les fonds, l’ASBL "Philanthr’Orgues" compte organiser des concerts dont le premier est programmé ce dimanche 29 janvier à 15 h à l’église Saint-Philippe de Philippeville. On pourra, bien entendu, y apprécier tout le talent de Marie Petit à l’orgue et au chant, mais aussi celui de ses deux frères François et Antoine qui l’accompagnent régulièrement lors des célébrations à Philippeville. François se produira à la guitare et au chant, Antoine à la trompette et au violoncelle. "Afin de satisfaire le plus grand nombre, nous avons concocté un programme musical varié allant du classique à la chanson française", précise Marie.

Le droit d’entrée se fera au chapeau afin que chacun puisse offrir la quote-part qu’il souhaite au projet. Les personnes qui le souhaitent peuvent participer à la concrétisation de ce beau projet en finançant un ou plusieurs tuyaux du futur orgue de l’église de Philippeville. "Si la mission première de l’orgue sera d’offrir un accompagnement liturgique de meilleure qualité, il ne manquera pas d’apporter un attrait touristique et patrimonial supplémentaire à la ville de Philippeville et à sa très belle église qui mérite d’être mieux connue", conclut Marie Petit.

Infos et contact: philanthrorgues.weebly.com – philanthorgues@gmail.com – Marie Petit: 0470 625 914.