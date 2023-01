Le GECO annonce un programme étoffé en 2023

Le Groupement économique de l’Entre-Sambre-et-Meuse, le GECO, a bien repris le cap après les difficiles années Covid. Alors qu’il réunissait plus de 300 indépendants et sociétés début 2020, il a vu le nombre d’adhésion chuter pendant la pandémie, avant de se relever actuellement à plus de 250 membres.