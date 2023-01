Vœux à la zone de police Germinalt Le personnel et les membres du collège de police de la zone Germinalt se sont retrouvés au Foyer Culturel de Montigny-le Tilleul pour la cérémonie des vœux. À cette occasion, le chef de zone, Alain Bal a mis à l’honneur 29 personnes ayant reçu différentes distinctions honorifiques ; parmi elles, citons Éric Lepoivre et Jean-Claude Segers (Commandeur de l’Ordre de Léopold) et Roch Saint Paul (Commandeur de l’ordre de la couronne). Dix-sept autres membres du personnel ayant suivi leur formation certificative ont également été invités à recevoir des autorités leur brevet officiel de secouriste. Quant à Jennifer Leroy, conseillère analyste stratégique au sein de la zone, elle a prêté serment face aux autorités et ses collègues. JDM