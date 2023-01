Un copieux programme au Centre culturel de Walcourt

Évaluation et objectifs

Le second enjeu pour le centre culturel, cette année, est la rédaction du contrat-programme 2023-2028. " Tous les cinq ans, le centre culturel est invité à réaliser une évaluation sur les actions qui ont pu être menées au sein de la commune et à définir de nouveaux objectifs pour les années à venir ", explique Claire David, chargée de projets et de communication au sein du centre culturel. Les citoyens sont invités à s’exprimer à ce sujet par le biais d’une enquête en ligne disponible sur le site internet du centre culturel. Des formulaires papier sont disponibles sur simple demande au centre culturel, rue de la Montagne 3 à 5650 Walcourt.

Spectacle jeune public

Le premier rendez-vous de la programmation culturelle 2023 sera un spectacle jeune public, accessible à partir de trois ans et demi, organisé en collaboration avec la Ligue des Familles de Walcourt. Intitulé "Bloutch", il aura lieu le samedi 12 février à 15 h à la salle communale de Thy-le-Château. À l’issue du spectacle, un goûter sera offert aux enfants. Le spectacle suivant est un conte pour adultes, programmé dans le cadre de la 14e saison de "Cont’émoi", une initiative des centres culturels de l’arrondissement de Philippeville. Le spectacle s’intitule "Pourvu qu’on ait l’ivresse" et sera proposé au Centre d’expression et de créativité (CEC), rue de Fraire 4 à Walcourt le samedi 29 avril à 18 h.

Le troisième rendez-vous culturel sera un concert à la rencontre de la musique classique et électronique. Il sera présenté par le duo (flûte/machines) "Wonky Clok" dans le cadre des "Zakoustic’s" le dimanche 28 mai à 16 h à l’église d’Yves-Gomezée.

Qu’est-ce qu’on fête ?

Après trois ans d’arrêt, "Qu’est-ce qu’on fête ?" sera de retour à Vogenée le samedi 23 avril. "L’objectif est de rassembler les citoyens et de faire découvrir un village de l’entité, ses habitants, de manière collective et participative", détaille Claire David. Le centre culturel, la Ville et son Office du Tourisme s’associent pour faire de cet événement une journée festive et montrer Vogenée sous toutes ses coutures. Le centre culturel organise aussi des stages dont le premier, "Petits explorateurs", aura lieu du 20 au 24 février.

Infos: 071 614 686 – info@centreculturelwalcourt.be

Plateforme 100% Rural, épicerie collaborative

La plateforme 100% Rural ne sera plus réservée aux activités du festival du même nom. Elle fonctionnera toute l’année. ©ÉdA

C’est encore au sein du centre culturel de Walcourt qu’évoluent les projets de plateforme 100% Rural et d’épicerie collaborative.

En novembre dernier, durant le festival 100% Rural, on a vu naître la plateforme 100% Rural. En plus d’être répertoriées sur papier, les activités étaient accessibles sur une plateforme en ligne. Au départ de celle-ci, les utilisateurs avaient la possibilité de visualiser les activités sous forme de calendrier ou sur une carte interactive. Il était aussi possible de les sélectionner par thème et par commune.

Si cette plateforme était conçue, au départ, pour les activités propres au festival 100% Rural, elle le sera, à présent, toute l’année pour l’ensemble du secteur associatif actif sur le territoire du GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse.

Afin de découvrir le fonctionnement de ce nouvel outil qui permettra de développer plus encore la dynamique territoriale, le centre culturel invite le public à un apéro de présentation de cette plateforme ce jeudi 26 janvier à 18h à l’Espace Saint-Nicolas du centre culturel, rue de la Montagne 3, à Walcourt.

Épicerie collaborative

Initiée par un petit groupe d’habitants de Walcourt, le projet d’épicerie collaborative évolue positivement. Les objectifs poursuivis sont multiples: favoriser les circuits courts et l’accès aux produits de qualité, soutenir les producteurs locaux, créer du lien entre habitants et fédérer producteurs et consommateurs autour d’un projet porteur de sens.

Le groupe annonce qu’il vient de trouver, à la rue de la Station, un rez-de-chaussée commercial mis à disposition par une habitante séduite par la démarche.

Dans le but d’impliquer de futurs volontaires intéressés par ce projet, les "Walcourtois" invitent le public à un apéro de présentation et d’échanges. Celui-ci aura lieu le jeudi 2 février à 19h à l’Espace Saint-Nicolas du centre culturel.

Infos: leswalcourtois@gmail.com –Facebook.com/L’épicerie collaborative