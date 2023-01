Une ligne TEC Couvin-Namur différente?

Lors de cette réunion, une "orientation tactique" concernant la ligne E86 Nismes-Couvin-Namur a été déterminée.

L’idée qui a surgi de cette concertation est que la liaison Express entre Philippeville et Namur serait maintenue, avec le même niveau de service qu’aujourd’hui.

La grande question concerne, depuis plusieurs mois déjà, l’avenir de l’itinéraire entre Philippeville et Couvin. "L’orientation est qu’il soit modifié comme suit, nous explique Justine Marneffe, gestionnaire en matière de Mobilité à l’Autorité Organisatrice du Transport, l’AOT. Le sens de la ligne serait un peu modifié: les bus partiraient de Couvin pour rejoindre Petigny puis Nismes, Frasnes, Mariembourg, Roly, Neuville et Philippeville."

La fréquence des itinéraires serait d’un bus par heure et par sens de 6h à 20h en semaine, avec une desserte adaptée le week-end.

"La hiérarchisation de ce tronçon en “liaison principale” induirait qu’un arrêt serait effectué à chaque localité traversée plutôt que d’avoir un arrêt par commune comme c’est le cas sur les lignes Express. L’objectif est ainsi d’avoir une véritable complémentarité entre le réseau bus et le réseau ferroviaire."

Il s’agit ici d’orientations tactiques, précise-t-elle. "La façon concrète dont ce réseau sera orchestré doit encore être étudiée par l’OTW, l’Opérateur de Transports en Wallonie, lors d’une étude opérationnelle. Les différentes possibilités induites par ce changement de hiérarchisation pourront ainsi être explorées."

Ce point a été explicitement ajouté à l’avis officiel de l’Organe, encore au stade provisoire dans l’attente de la réception de toutes les remarques des communes: "Il recommande à l’AOT d’officialiser sur cette base le Plan Régional de Transport Public de la zone de Philippeville-Couvin afin de permettre à l’OTW d’entamer les études de traduction opérationnelle. Il demande d’être particulièrement attentif, lors de ces études, au maintien de la qualité de service de la connexion entre Couvin/Viroinval et Namur en termes de temps de parcours et de tarification".

Une concertation citoyenne

Par ailleurs, une phase d’information et de participation citoyenne est prévue lors de l’étude opérationnelle, normalement dans le courant de l’année 2024. L’avant-projet de l’OTW (avec des scénarios concrets en termes de lignes avec itinéraires, horaires, arrêts et correspondance) sera soumis aux citoyens de la zone, via des ateliers en présentiel ainsi que via une plateforme en ligne.

Un prestataire externe serait chargé de constituer un panel citoyen qui serait interrogé sur cette proposition.

Les remarques et avis seront pris en compte pour améliorer cet avant-projet et, si besoin, modifier l’orientation tactique prise pour la liaison Couvin-Namur.

Les modifications de la ligne E86 ne sont donc pas pour demain. Rappelons qu’un projet de ligne TEC Express Couvin-Dinant est également… sur les rails.