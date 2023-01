Aline Baudoux présidera le conseil communal de Thuin

Diplômée en juin dernier et désormais professeur de mathématique au collège de Bonne Espérance, Aline Baudoux endossera sa nouvelle charge lors du conseil communal de ce mardi 24 janvier. La jeune conseillère communale devenue présidente de séance devra ainsi assister aux collèges et présenter en séance mensuelle les dossiers soumis à l’examen du conseil, et gérer les débats et les prises de parole des élus.