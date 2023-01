Plus d’espace, de sécurité pour les écoliers de Surice

Plus fonctionnelle

La plupart des 70 enfants qui fréquentent l’école de Surice, section maternelle et primaire confondues, avaient fait le déplacement pour découvrir la nouvelle salle polyvalente et la nouvelle classe située juste au dessus. Mais bien plus que deux nouveaux locaux, c’est l’ensemble de l’implantation qui a été repensée pour être plus pratique et plus sécurisante.

Ainsi, chaque bloc de classes dispose de ses propres sanitaires ; les plus petits n’auront ainsi plus besoin de traverser la cour par moins 5 degrés pour aller satisfaire un besoin pressant. Un seul point reste à terminer: l’installation d’une grille d’entrée dans la cour pour remplacer les barrières de chantier.

Des élèves flexibles

Dans son discours inaugural, le bourgmestre a remercié les divers intervenants pour leur implication dans ces travaux de grande ampleur.

Avant que la directrice, Mme Dominique, coupe le ruban tricolore inaugural, Mme Géraldine a retracé avec beaucoup d’humour l’histoire de ces déménagements, de cette période plus compliquée dans les modules, et mis en avant l’indispensable confiance des parents. Et le mot de la fin est réservé aux enfants: "Nous voudrions féliciter ceux qui ont travaillé comme des sardines, ceux qui se sont pris des murs, des poignées de portes, ceux qui ont développé leur sens de l’équilibre entre les cartables et les pneus, ceux qui ont essayé de ne pas écrire sur la feuille du voisin malgré la proximité, ceux qui se sont réinventés durant les récréations, ceux qui ont bossé avec leur manteau, ceux qui ont parcouru des kilomètres entre module-buvette-module, ceux qu’on a libérés des toilettes à coups de tournevis, ceux qui ont sans doute été le plus impactés mais qui ont le moins râlé, ceux qui sont au centre de nos journées, ce sont nos élèves".

Alors pour tout cela, et pour tout le reste, ils ont été chaleureusement applaudis.