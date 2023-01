Gainsbourg à l’honneur au Petit Rustique

Un lieu d’expo aussi

Le Petit Rustique est apprécié par tous ceux qui le découvrent. On notera encore que jusqu’au 2 février, Margo Mallinus, aquarelliste et illustratrice propose son expo. Aquarelliste et illustratrice, elle se spécialise dans la peinture à l’aquarelle qu’elle affectionne tout particulièrement pour son imprévisibilité et sa transparence.

Le vendredi 27 janvier à 20 h 30, c’est le concert Cover rock Dixit. Ce groupe local va emmener son public sur le chemin des grands classiques rock avec un peps hors du commun. On n’oubliera pas non plus, les balades sophrologiques du lundi, toujours très appréciées par les participants. Le départ de celles-ci à lieu à 10h au Petit Rustique. Une réservation est nécessaire. Elles auront lieu le 30 janvier, le 13 février, le 27 février, le 13 mars et le 27 mars.