Chimay: une expo pour ne jamais oublier l'atrocité du nazisme

Depuis 2008, l’expo "Pour la Mémoire", réalisée en collaboration avec l’Institut des Vétérans-Institut National des Invalides de Guerre, fait prendre conscience des dangers du fascisme et de ses conséquences passées ou actuelles. Elle commence par un film relatant les grands événements de la seconde guerre mondiale et se poursuit par la visite commentée de l’exposition "Déportation et génocide, une tragédie européenne" avec notamment des photos prises lors de la libération de différents camps en 1945.

Le discours de l’animateur, Michel Descamps, initiateur du projet et petit-fils d’un rescapé d’un camp de la mort, se veut percutant et sans compromis oratoires. Les jeunes visiteurs, bien que déjà informés du contexte historique, sont médusés de constater que de telles horreurs puissent être le fruit d’êtres humains.

Du jeu de rôle à Auschwitz

Un jeu de rôle impressionnant permet aux participants de se présenter devant un tribunal nazi reconstitué. Les jeunes découvrent alors le destin tragique de nombreuses personnes ayant connu l’atrocité du nazisme. Cette activité consiste en la reconstitution d’un tribunal de l’époque, avec un juge nazi et ses sbires de la Gestapo. Les étudiants sont invités à se mettre alors dans la peau d’un personnage ayant réellement connu l’atrocité du nazisme et l’enfer de la déportation, que ce soit un résistant, un Juif, un Tsigane ou encore un homosexuel. "Cela nous donne un tout petit aperçu de ce que ces personnes ont subi. C’est impressionnant car l’acteur est vraiment crédible et nous déstabilise par ses remarques ironiques et ses moqueries. Cela secoue encore plus que les panneaux didactiques. Par ailleurs, les animateurs nous font prendre conscience qu’il faut faire attention à ne pas être manipulé et douter des informations qui sont notamment balancées par n’importe qui sur les réseaux sociaux. À nous d’en retenir la leçon dès à présent avec la guerre en Ukraine et les montées de l’extrême droite en Europe, notamment en Belgique", commentent les élèves de 4e technique et de qualification de l’Athénée royal de Chimay.

Pour terminer la visite, le témoignage audio d’un ancien résistant et prisonnier politique, Alex Seghers, rend compte de l’enfer vécu par les prisonniers dans les camps de déportation.

À noter qu’Alberto Israël (95 ans), rescapé du camp d’Auschwitz, témoignera de sa déportation le jeudi 2 février à 14 h, et que l’exposition est accessible ce dimanche 22 janvier de 14h à 17h sous réservation au 060/21 22 10.