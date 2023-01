Voeux communaux à Walcourt: le personnel remercié pour son investissement

Salaires assurés

À présent, la guerre en Ukraine a des répercussions sur les coûts de l’énergie et des biens de consommation. "Si vos salaires sont indexés, pour nous, gestionnaires communaux, il n’est pas simple de boucler nos budgets mais nous avons réalisé des provisions afin de ne pas devoir augmenter les taxes ou licencier du personnel. Nous avons provisionné 1,7 million d’euros pour faire face l’augmentation des salaires, pour les zones de police et de secours ainsi que pour le CPAS", rassure-t-elle. En 2023, il est prévu de poursuivre la politique de nomination et d’engager, entre autres, un responsable administratif pour le service Travaux, deux agents techniques, un bibliothécaire et un agent pour le service Finances.

Non sans émotion, Christine Poulin a évoqué la mémoire de trois agents communaux décédés: Patrick Allard, Joseph Ghislain et Robert Majewski. Une minute de silence a été observée en leur mémoire. Huit agents ont été admis à la retraite. Deux d’entre eux étaient présents: Alain Peeters qui est entré en 1980 comme ouvrier de voirie. Le 1er juillet 2000, il est devenu responsable de l’équipe des cantonniers. Pour sa part, Bernard Vermeulen est entré à la commune le 1er août 1983. Il s’est, entre autres, occupé des locations de salles et des emplacements forains. Avant de trinquer à la nouvelle année et de passer au repas annuel du personnel, Christine Poulin a encore détaillé les nombreux projets en cours.