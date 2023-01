Depuis Couvin, « Les Capelines » illuminent le quotidien d’enfants malades au Portugal

Une douzaine de bénévoles se réunissent pour les coudre le premier samedi de chaque mois dans des locaux jouxtant l’hôtel de ville à Couvin.

Outre l’envie de vouloir aider, une seule condition est requise: connaître des rudiments de couture.

Au niveau des tissus, Stéphanie Dupont nous dit que l’association est généreusement soutenue par un magasin de tissus frontalier "Tout tissus Taillette", qui lui offre des chutes de tissus ou effectue des coupes généreuses lors d’achats ! Une aide bienvenue puisque les seuls revenus de l’association proviennent de dons d’associations qui organisent des marches, de privés, ou de la vente de bics.

Ce dimanche, l’association remettait 30 coiffes à destination du Portugal à des motards au grand cœur, Pedro Machado et Michel Ledermann. Ceux-ci font partie d’une association "Superheroes4kids". Ils se rendent dans des hôpitaux déguisés en super-héros pour divertir et apporter du réconfort à des enfants malades.

Michel explique: "Pedro est Portugais et vivait en Angleterre où l’association existait. Vivant maintenant au Portugal, il y a créé une antenne en 2014 et, habitant là aussi, je l’ai rejoint dans cette belle aventure. Nous avons tous les deux des personnes de notre famille qui sont décédées du cancer et nous avions envie de faire quelque chose, surtout pour les enfants."

Les «Super-Héros» visitent les enfants malades dans les hôpitaux ©ÉdA

Pedro et Michel restaurent en ce moment une ancienne ambulance et ont en projet de sillonner les routes d’Europe avec celle-ci, d’hôpital en hôpital pour amener leurs animations à un plus grand nombre d’enfants.

Pedro était champion du monde de danse en ligne et, en échange de quelques heures de cours de danse, demandait quelques jouets pour offrir aux enfants lors de ses prestations Super-Héros !

Ce n’est pas moins de 1000 coiffes qui ont été réalisées et offertes à ce jour à toute personne qui, suite à une maladie, en fait la demande. Dans ce cas, trois coiffes sont offertes gratuitement.

Toute aide, si petite soit-elle est la bienvenue pour les Capelines. On peut pour cela contacter Stéphanie Dupont, présidente, via la page Facebook "Les Capelines, Couvin" par Messenger. Elle vous répondra rapidement.