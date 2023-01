Chimay: une année 2023 marqué par l'école de Baileux et le musée d'histoire locale

Le bourgmestre a retracé les différents événements qui se sont produits en 2022, notamment la désignation d’une nouvelle directrice financière après de nombreuses années de bons et loyaux services de Chantal Dessy, des remaniements ou des désignations dans divers services: population, enseignement (Caroline Williame comme directrice et Emmanuelle Schouleur qui fait fonction), aux travaux…

"Mais l’événement majeur de cette fin d’année est sans conteste la réunion de l’administration communale au sein d’un seul et même bâtiment, insiste Denis Danvoye. C’est un plus pour le personnel et la po pulation. Avant, les services étaient disséminés entre plusieurs implantations, ce qui coûtait cher et diminuait l’efficacité."

D’autres faits marquants en 2022 ont été mis en avant: la reconnaissance du parc national incluant une partie du territoire chimacien, la rénovation en cours de l’ancienne droguerie Henquin sur la place pour y aménager un musée sur l’histoire de Chimay et la vie locale, une nouvelle bibliothèque ou encore la réflexion sur les aménagements des cimetières de l’entité.

Agressivité à gérer

"Mais il n’y a pas que les grands projets, reprend le bourgmestre. L’important réside également dans le travail quotidien et les services rendus à la population par le personnel communal dans des périodes difficiles. Le Covid suivi de la crise économique ont parfois généré une impatience, voire une agressivité, à laquelle vous êtes parfois confrontés. Et il faut pouvoir le gérer. Rassurez-vous, c’est certainement le cas des mandataires aussi."

Et d’annoncer, dans la foulée, une année 2023 qui sera bien chargée. Parmi les dossiers qui retiendront toutes l’attention de la majorité, on peut, entre autres, citer la mise en œuvre du parc national mais aussi, au niveau enseignement, la construction d’une nouvelle école à Baileux. Dans le cadre du plan de relance européen, ce projet a été retenu en juin et bénéficiera d’un subside de 1 980 000 € sur un projet estimé à 3 millions d’€. Le solde sera pris en charge par la Commune.

Trois implantations en une à Baileux

L’intention est de rassembler les trois implantations de Baileux en un seul nouveau complexe scolaire sur un terrain communal de la rue des Battis. La mise en œuvre de ce dossier devrait débuter cette année.

Autre annonce: un subside récemment acquis permettra de booster et de stabiliser le service de coworking, avec qui la Ville a signé un partenariat, sur la Grand-Place. Des fonds européens permettront également d’aménager l’esplanade de la gare de Chimay avec la construction d’une halle et d’un skatepark (voir notre édition d’hier).

Après ce discours, le collège a procédé à la remise de cadeau aux pensionnés de la Ville et pour les naissances. La liste était particulièrement longue puisque cette mise à l’honneur ne s’était plus déroulée depuis 2020 !