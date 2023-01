Devant de nombreux citoyens de Grandrieu réunis dans l’école du village, le bourgmestre Jean-François Gatelier et l’échevin des Travaux Alain Lalmant ont rappelé l’origine du projet, en 2007 avec les réunions PCDR, dans le prolongement d’une opération de rénovation rurale lancée dès les années ‘80 avec la finalisation du Musée du marbre.

Les travaux de démolition de la salle des fêtes de Grandrieu débutent le lundi 23 janvier 2023. Chassis et portes ont déjà été démontés. ©ÉdA

Le projet de Grandrieu a été avalisé par la Région wallonne en 2016, avec l’octroi d’un important subside. Il ajoute qu’une deuxième fiche projet a été introduite pour Grandrieu, dans ce cadre de PCDR ; elle concerne l’aménagement du village et notamment la place Albert 1er où les voiries nécessiteraient d’être rénovées et sécurisées.

Florian Madarasz, architecte du bureau Groupe 3 de Chimay, a ensuite présenté le projet en lui-même, démarré en 2017 par un premier constat: la vétusté de la salle empêchait une remise aux normes et contraignait à la détruire pour reconstruire un nouveau bâtiment.

Celui-ci abritera une nouvelle salle polyvalente, d’une superficie semblable à la salle actuelle, et d’autres salles qui pourront accueillir les activités associatives. Seul bémol: le fait qu’il s’agisse d’un subside PCDR interdit de dédier l’un ou l’autre espace à une association de façon permanente. "Il n’empêche que l’atelier de poterie pourra toujours y organiser des activités" précise l’échevin. Son implantation sera similaire, avec toujours, depuis la rue, une vue sur l’ancienne cure, un bâtiment historique cher au cœur des Grandrieutois. Et parce que les économies d’énergie sont indispensables, le choix a été fait d’une pompe à chaleur air-air et de panneaux photovoltaïques sur les toitures plates. Question planning, les premiers coups de pelle seront donnés le lundi 23 janvier prochain, avec l’objectif de terminer le gros œuvre pour septembre prochain.

Les échanges avec les riverains présents ont ensuite permis d’éclaircir certaines préoccupations ou donner quelques suggestions. Parmi celles-ci, il a été question du bruit des festivités, réglementées par les normes dans le permis d’environnement ou encore des eaux de pluie, récupérées pour les sanitaires. Un riverain a suggéré d’aussi les utiliser pour l’arrosage des plantations communales.

La commune de Sivry-Rance a lancé un plan d’études pour transformer en logements l’ancienne cure de Grandrieu, qui se situe derrière le futur parking de la Maison de village. ©ÉdA

Le choix du style de bâtiment suscite quelques doutes, en raison de la proximité du bâtiment historique de la cure, un édifice construit avant la révolution française par les Chanoinesses de Maubeuge, au bout du parking de la salle. Un choix de "modernité" assumé par la Commune qui ne jugeait pas heureux de "faire du faux vieux ". Pour l’ancienne cure, propriété communale, un projet de transformation en appartements est à l’étude, a précisé la présidente du CPAS Magali Schepers.

Au niveau de l’accessibilité, seules les salles du rez-de-chaussée seront accessibles aux PMR, le choix d’un ascenseur pour un étage étant jugé trop coûteux. La vétusté de la salle actuelle en a fait le refuge de nombreux pigeons. Sans gouttière sur le nouveau bâtiment, "que deviendront-ils ?" a interrogé un voisin, "Peut-être sous les panneaux ou à l’église ; ils avaient migré de l’école en travaux vers la salle à l’époque"… Enfin, comme pour tout chantier d’envergure, le risque de dégât aux propriétés riveraines est pris en compte, avec une prise de vues préalables aux travaux par un géomètre qui permettra de valider les démarches des riverains en cas de souci.