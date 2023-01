Le chantier naval de Thuin aura son subside européen

Pour les projets de développement urbain, c’est l’entité "Charleroi-Métropole" qui a été chargée par le Gouvernement wallon d’organiser la sélection des projets de leur territoire. Cette sélection opérée par un jury composé de 4 experts du milieu académique et de 4 représentants des milieux économique et social vient d’être dévoilée. sur les 25 projets présentés, 7 élus se répartiront une enveloppe de près de 16 millions d’euros. Parmi eux on retrouve l’aménagement du Chemin de l’Eau d’Heure de Charleroi à Cerfontaine ; la création d’une halle couverte, d’une esplanade et d’un skate park sur le site de l’ancienne gare de Chimay ; et la prolongation des quais de plaisance et l’aménagement d’une liaison en mode doux dans le cadre de la requalification des anciens chantiers navals à Thuin Ville Basse.

D’un coût estimé de 3 179 000 €, la réhabilitation du site est un projet de longue haleine cher au cœur des Thudiniens puisqu’il reste l’emblème d’un glorieux passé batelier. Le terrain longeant la Sambre, propriété de la Ville depuis 2018, a été cédé à la Spaque qui prendra en charge sa dépollution. De l’autre côté de la Biesmelle, qui se jette dans la Sambre à l’orée de la ville basse, un terrain privé doit aussi être racheté par la Spaque. "Cela permettra, via une passerelle, de relier la ville basse, le RAVeL à hauteur du musée du tram, la gare et le relais nautique que nous espérons récupérer en installant une capitainerie", expliquait la bourgmestre de Thuin en juin dernier. "Les berges seront rénovées là où s’amarrent les bateaux, et renaturalisées en bord de Biesmelle". L’objectif est de créer un quartier résidentiel durable, dans le cadre d’un partenariat public-privé, indépendant des fonds Feder pour sa part. L’ensemble doit permettre à la Ville de transformer sa dernière friche industrielle en un lieu accueillant et reverdi pour l’accueil du tourisme fluvial.