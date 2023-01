Cour-sur-Heure: un espace multisport bientôt sur la place

Pour la grande joie des plus jeunes et des sportifs, l’entité d’Ham-sur-Heure-Nalinnes dispose déjà de deux espaces multisports sur son territoire. Le premier se trouve en face du château communal et le second près du centre sportif, rue des Monts. Il est possible d’y pratiquer plusieurs disciplines sportives: mini-foot, volley, basket… Une troisième structure de ce type devrait bientôt compléter cette offre.