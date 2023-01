Un bref discours sans passation de pouvoir annoncée, à Philippeville

Avec l’arrivée d’une chargée de communication, on pouvait s’attendre à discours plus étoffé mais ce qui en a étonné plus d’un, c’est l’absence totale d’allusions à la fin de son mandat, au fait que ce soit sans doute sa dernière présentation de vœux en tant que bourgmestre. On pouvait même s’attendre à l’annonce publique de la prochaine remise d’échappe mayorale à son fils d’ici le mois de juin… mais pas un seul mot à ce sujet.

Mais ça n’a pas empêché les convives de se partager les bons vœux autour d’un verre de l’amitié.