La traditionnelle cérémonie des vœux avait donc un intérêt particulier, surtout après deux années d’interruption sanitaire: celui de dresser un bilan des dossiers clôturés et, surtout, de cerner les prochaines ambitions du collège communal.

Le bilan est déjà bien fourni. Pascal Jacquiez, outre des travaux de voiries réalisés à Vaucelles et aux Matagne, a épinglé l’aménagement du 108 de la rue Martin Sandron, l’équipement de l’office du tourisme, la rénovation de la salle des mariages et la construction d’un hangar au service des Travaux.

Au niveau sportif, le ballodrome de Matagne-la-Grande a été rénové, deux plaines de jeux ont été installées à Gochenée et Matagne-la-Petite et deux espaces de rue ont été créés, à Matagne-la-Grande et à Doische, où il est même couvert.

La toiture de l’église Saint-Laurent et une partie de celle de Vodelée ont été réfectionnées, ainsi que des vitraux à Vodelée et l’horloge de Gimnée.

Pascal Jacquiez a aussi évoqué la collaboration avec le comité des fêtes de Matagne pour la création d’un four à pain, ainsi qu’à Romerée. À cela s’ajoutent des achats de véhicules, la création de chemins forestiers ou encore la fin du long dossier de la réaffectation de l’ancien cimetière de Doische.

Total des investissements listés: 4,4 millions d’euros, dont 1,768 million de subventions.

3,6 millions seront investis en 2023

L’année 2023 sera un peu plus raisonnable sur un plan financier, avec des investissements prévus pour 3,645 millions d’euros dont 912 000 euros de subsides. 1,9 million sera financé par emprunts.

On y trouve, sans être exhaustif, la construction d’une crèche derrière la salle de Quarante, l’aménagement de l’étang du Grand Bu et d’une piste cyclable à la rue du Marais, la rénovation des locaux du centre culturel et de la salle des fêtes de Vaucelles, ainsi que l’étude pour celle de la salle de Matagne-la-Grande.

Une salle de réunion sera aménagée à la maison communale et divers travaux de voiries sont au programme. La toiture de l’Espace de Formation par le Travail du carmel sera rénovée et l’éclairage public sera remplacé par des leds aux deux Matagne.

La cour du service Travaux sera aménagée et deux véhicules seront achetés, dont un camion.

Le bilan du PCDR

Pascal Jacquiez a par ailleurs dressé un état des lieux des projets menés dans le cadre du Plan communal de Développement Rural, le PCDR:

– Le projet pour les logements intergénérationnels du Carmel a été proposé à la CLDR. Il y aura cinq logements dont un PMR.

– Le dossier de pré-RAVeL entre Gimnée et Romedenne est suspendu à la réfection d’ouvrages d’arts par le SPW.

– Le dossier du parc d’activités économiques au carrefour de la N40 est toujours à l’étude par le Bureau économique.

– La rénovation de la salle de Matagne-la-Grande sera mise à l’étude cette année.

– Il est envisagé de lancer le projet de construction d’une salle à Niverlée.

– L’aménagement de l’étang du Grand Bu est au budget 2023.

L’année 2023 s’annonce encore bien remplie, au sein de l’administration de Doische, chargée d’instruire et de mener tous ces projets des élus !