Qui dit janvier, dit théâtre, à Morialmé ! C’est année, Destination la Vie, Les Ambulants et le Foyer culturel de Florennes proposent "Les Copines", une pièce de Pierre Chesnot mise en scène par Jacqueline Henet. Pendant tout ce week-end des 20 et 21 Janvier à 20h et le dimanche 22 Janvier à 16 h, à la maison de village de Morialmé. il est possible de venir se divertir, s’amuser en soutenant une noble cause: Destination La vie 2023.