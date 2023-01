« En voiture Simone », la nouvelle mini-entreprise des étudiants de l’athénée de Beaumont

Objectif en vue

Ce jeu se joue par équipes de 2 avec un maximum de 5 équipes, avec l’objectif de résoudre un mystère grâce à une série d’indices récoltés tout au long de la partie. Pour cela, un plateau de jeu, un dé, un sablier et 5 pions. Avec cela, toute une série de cartes de couleurs différentes dont on pourra user selon l’emplacement du pion, des cartes à thème divers: dessin, énigme, histoire, technique ou encore défi qui vous feront avancer si… En plus, 36 enveloppes mystère contenant des indices et même la bonne réponse. En outre, vous pourrez avoir besoin d’un smartphone, d’une connexion internet ainsi que papier et crayon pour dessiner. Et c’est parti pour élucider le mystère…

Ça tourne, Simone !

À l’entame de la nouvelle année scolaire, les initiateurs du projet, passés en 5e, ont utilisé tous leurs talents et les quelques deniers dont ils disposaient pour concrétiser le projet. Ils ont pu ainsi avoir en main 10 boîtes de jeu de belle tenue. Le fruit d’un travail collectif: réaliser des photos et même parfois poser, inventer les règles du jeu, dessiner les illustrations ou encore finaliser la mise en page.

Mais dans un coin de leur tête, un espoir fou, celui de voir le jeu imprimé à plus large échelle. C’est alors qu’ils sortent de leur chapeau de nouvelles compétences, celles de jeunes entrepreneurs. " Ça tourne, Simone ", une mini-entreprise en audiovisuel est bien vite mise sur les rails, avec pour mission de pouvoir imprimer 40 exemplaires de jeu supplémentaires, à offrir aux élèves de l’option à un prix accessible. Mais pour cela, un capital minimum est à atteindre: 3 500 € d’ici le 14 février prochain. Les affaires vont bon train et tous les espoirs sont permis puisqu’un mois avant l’échéance, l’apport se montait à 2 325 €. Et tout est prévu puisque si malheureusement l’objectif des 3 500 € n’était pas atteint, les généreux donateurs seraient remboursés dans les 14 jours. Pour soutenir le projet, il faut se rendre sur le site kisskissbankbank et se diriger vers " objectif en vue ".

Mais au-delà de ces gestes de généreux donateurs, ces élèves entre 16 et 20 ans ont d’autres ressources: ils proposent d’offrir des services photos ou vidéos à tout qui le souhaite. Un anniversaire, une soirée jeunesse, un carnaval… ou même encore une vidéo d’entreprise au look professionnel, la chose est possible. Pour visionner les premières réalisations, pour prendre connaissance des tarifs, un clic sur https://catournesimone.arbeaumont.eu ou encore catournesimone@gmail.com

Une mini-entreprise qui mérite votre aide mais qui peut aussi vous aider.