Beaumont: les lauréats du concours de photographies

Qui dit concours, dit jury. Pas question d’aller bien loin, Beaumont regorge de talentueux photographes comme Gérard Cusse, Rita Van de Waele et Jonathan Parisi qui ont eu la tâche de départager les 21 candidats. Le coup de cœur de ce jury est revenu à Denis Daubresse alors que sur le podium de cette édition 2022 on retrouvait Léo Mabille à la 3e place, Jacky Révelart à la seconde place et sur la plus haute marche, Huguette Bayot. Toutes ces photos ont été exposées durant la journée du dimanche 15 janvier dans la salle du Centre culturel beaumontois. C’est en partageant le verre de l’amitié que cette remise des prix s’est clôturée.