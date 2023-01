À Walcourt, de gros projets vont avancer en 2023

Maison Solbreux

Au niveau des bâtiments, le second projet en importance est la rénovation de la maison Solbreux située dans le bas de la Grand-Place. "Dans le cadre de ce projet, nous avons également fait appel au BEP pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage. Nous avons désigné un auteur de projet qui va travailler sur l’étude réalisée par le BEP. Le dossier est donc en bonne voie", rassure Philippe Bultot. En collaboration avec sa collègue Nathalie Leclercq (PS), échevine en charges des affaires sociales, l’échevin du patrimoine travaille sur l’ancienne cure de Tarcienne où il est prévu d’aménager une crèche au rez-de-chaussée et des logements publics à l’étage. La rénovation du bâtiment, situé à l’angle de la ruelle du Coq et de la rue du Couvent, devrait aussi démarrer en 2023. "Il est prévu d’en faire des logements publics et cela fera un chancre en moins dans le centre-ville", se réjouit Philippe Bultot. Un montant de 20 000 € est prévu au budget 2023 pour couvrir les honoraires d’un bureau qui sera chargé d’étudier le cas des bâtiments RTG situés à la rue de Fraire. "La partie en meilleur état est celle qui abrite le pôle emploi. Pour prendre la décision la plus adéquate pour ces bâtiments, nous allons attendre les résultats de cette étude", déclare Philippe Bultot.

Site de Gerlimpont

"Gerlimpont constitue l’une des entrées principales de Walcourt. Nous souhaitons réaménager l’ensemble du site. Pour nous aider à élaborer le projet, nous avons désigné le BEP dans le cadre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage", explique Philippe Bultot. "L’idée serait d’aménager une halle aux produits du terroir sur l’ancien site de la Truite d’Or, du parking sur le site de l’ancien abattoir et de faire du lotissement sur le terrain de football avec accès par la rue Sous-Coury", détaille-t-il.

Un schéma de développement communal

Dans le but d’encadrer la manière d’urbaniser Walcourt et ses villages, un schéma de développement communal (SDC) va être mis en place dès 2023.

La ville envisage de réaménager le site de Gerlimpont qui constitue l'une des entrées principales de Walcourt.. ©EdA

Proche de la métropole carolorégienne, Walcourt et ses villages attirent encore pas mal de candidats bâtisseurs. Les villages, même les plus éloignés des axes routiers et des infrastructures, plaisent aux jeunes couples à la recherche de campagne proche de la ville. On bâtit donc beaucoup à Walcourt et il est temps de définir la manière d’urbaniser la commune et ses villages pour les années à venir. "C’est pour cette raison que nous allons mettre en chantier un schéma de développement communal (SDC) dès le début de cette année", annonce Philippe Bultot. "Une première réunion de démarrage va être programmée avec les services communaux, le collège et les membres de la 2e commission, afin de définir nos attentes. L’étape suivante consistera à désigner un bureau d’étude dont la mission sera de préparer ce SDC, qui sera présenté au conseil pour une application lors de la prochaine législature", poursuit-il. Comme d’autres projets importants, ce dossier est suivi par le BEP dans le cadre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage dont la convention a déjà été approuvée par le conseil communal.

Trésor de la basilique

En matière touristique, Philippe Bultot espère que le projet de mise en valeur du trésor de la basilique, à l’arrêt depuis un an et demi, se débloque en 2023. "C’est un projet vraiment important pour le développement touristique de notre ville", déclare-t-il. "Nous venons de recevoir les conclusions de l’étude sur la stratégie touristique. Elles seront présentées au conseil communal en début d’année", annonce-t-il. De la pose de signalétique touristique est prévue sur la route des Barrages (N978). "Dans le cadre de l’inventaire du petit patrimoine, nous avions reçu un subside de la province de Namur pour éditer une brochure. En collaboration avec le GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse, il est aussi prévu d’aménager cinq aires de pique-nique à travers l’entité et de rénover le barbecue de la rue de Fraire à Walcourt qui est complètement ravagé", poursuit l’échevin. Un budget est aussi prévu pour baliser un nouveau circuit VTT dans l’entité. Bref, beaucoup de projets qui devraient se concrétiser ou, du moins, avancer dans le courant de cette nouvelle année 2023.