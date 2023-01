Vœux communaux à Beaumont: « Construire ensemble 2023 »

La salle du centre culturel était comble vendredi soir pour les vœux communaux. ©EdA

2023 sera ce que vous en faites

Avant de mettre à l’honneur les nouveaux retraités et ceux qui fêtent leurs 25 ou 30 de service à la commune, Bruno Lambert a tracé les grandes lignes de l’action communale pour 2023. "Beaumont sera plus verte, avec un hectare acquis et dédié à la biodiversité au lieu-dit Wagram, moins énergivore avec des investissements visant à diminuer la facture énergétique, plus pédagogique avec le projet au long cours de nouvelle école à Solre-Saint-Géry, plus sportive avec l’installation de trois terrains de padel par un partenariat public-privé ou de trois terrains de sport, dont deux de foot au Chemin de Buse, plus associative avec le pôle qui accueillera les ASBL dans le bâtiment de la rue Madame (ex-CPAS), plus culturel grâce à cette salle qui accueille une programmation de plus en plus diversifiée, plus entreprenante avec la réouverture de la Grand-Place rénovée aux beaux jours, plus économique avec l’extension du zoning, plus solidaire avec l’épicerie sociale et le projet de nouvelle maison de repos au CPAS, ou encore plus touristique avec la rénovation de la tour Salamandre." Il n’oublie pas les travaux de voiries, avec deux projets qui se concrétisent: la rénovation de la chaussée Brunehaut à Strée, grâce à un subside de 190 000 € récemment attribué, et la réalisation de la jonction entre les villages de Solre-Saint-Géry et Renlies. Et parce qu’on est ici en présence des acteurs de la Commune, Bruno Lambert rappelle aussi que celle-ci est toujours le premier employeur de l’entité.

"Construire ensemble 2023 est une belle aventure" conclut-il.