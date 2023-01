Les paroisses de Thudinie célèbrent les 1200 ans du culte de Saint Ursmer

En 2023, la communauté de Lobbes Saint-Ursmer vivra un événement exceptionnel: le 1200e anniversaire de l’élévation des reliques de Saint Ursmer. En effet, c’est le 26 mars 823, durant l’abbatiat de Fulrade, cousin de Charlemagne, qu’à l’initiative de l’évêque de Cambrai Halitgaire (817-831) eut lieu cette cérémonie. Le culte de Ursmer s’était alors bien développé, ce qui a permis cette élévation. L’ensemble des clochers (anciennement paroisses) de l’Unité pastorale Sambre et Heure, soit Thuin, Ham-sur-Heure-Nalinnes et Lobbes, sera concerné par cet événement. La première mention des noms de tous les villages est reprise dans le polyptique et la liste des domaines de l’abbaye Saint-Pierre de Lobbes de 869.