Le personnel était au cœur des vœux gerpinnois pour 2023

"Depuis 2020, notre vie a été fortement chamboulée mais nous devons rester positifs et prendre conscience de la chance que nous avons de vivre et de travailler dans nos environnements respectifs. Bien des communes envient notre situation géographique, nos infrastructures, nos lieux de vie et de travail", souligne Philippe Busine.

Le mayeur rappelle ensuite qu’une gestion prudente des deniers publics de la majorité permet d’offrir aux agents (para)communaux les meilleurs outils de travail et les conditions de bien-être optimum qui leur permettent de s’épanouir dans leur fonction journalière. Dans son discours, le bourgmestre a également salué l’arrivée de 18 nouveaux agents.

Le DG s’adresse des vœux

Comme de coutume, le directeur général de la Commune s’est adressé au personnel. "Les crises successives n’ont épargné aucun d’entre nous. Dans ces contextes difficiles, on a souvent tendance à penser en priorité à soi et à son propre intérêt alors qu’on devrait faire le contraire et faire jouer la cohésion, les relations humaines et les valeurs communes", a déclaré Lucas Marsella.

Le plus haut fonctionnaire communal a souhaité de continuer à collaborer avec une équipe de qualité. "Je me souhaite aussi de conserver les valeurs de gratitude, d’empathie et de reconnaissance qui m’animent au quotidien et je souhaite trouver les clés nécessaires à redynamiser la cohésion et l’entente optimale entre les agents pour que chacun puisse s’épanouir", a-t-il poursuivi.

De son côté, la directrice générale du CPAS a évoqué les projets de l’institution sociale pour l’année 2023 qui s’annonce difficile. "Nous allons aider au mieux les citoyens et les familles dans le besoin", a annoncé Séverine Vanderbeck. La liste des actions a été énumérée: mise en place de nouvelles formes d’aides et actions (curatives et préventives) en matière énergétique, aider les personnes face aux démarches administratives leur permettant d’ouvrir ou récupérer des droits sociaux, permettre aux citoyens dans le besoin d’accéder au revenu d’intégration sociale ainsi que diverses aides (énergie, paiement de loyer, frais médicaux, frais scolaires, etc.)

Des moyens modestes

Sur le plan de l’emploi, les équipes du CPAS veilleront à soutenir les personnes en recherche d’un travail. Les aînés ne seront pas oubliés avec des services maintenus pour leur permettre de rester le plus longtemps à domicile grâce au repas chaud, au taxi courses, à l’entretien des jardins. La petite enfance sera au cœur des préoccupations avec une attention particulière au réseau d’accueillantes à domicile.

"Ces projets et ces aides, nous les proposerons avec des moyens modestes tant matériels qu’au niveau du volume des ressources humaines. Nous sommes juste au niveau du nombre de personnes travaillant au CPAS mais je dispose d’un personnel motivé, investi et qui réalise un travail de qualité et soucieux d’aider aux mieux les bénéficiaires", a conclu la directrice générale du CPAS. À propos d’emploi, il est à noter que l’institution recrute une assistante sociale.