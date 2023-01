Mais la natation n’est pas le seul objectif pour cette année. Pour ce qui est du football, le permis pour la rénovation de la buvette du club de Tarcienne a été reçu. Le projet avance donc bien.

Un subside de 150 000€ devrait être octroyé pour la rénovation énergétique de la buvette du club d’Yves-Gomezée et le passage à la led est prévu pour le terrain du club de Fraire qui bénéficiera également de nouvelles douches. "Comme le club de balle pelote de Berzée est occupé à monter en puissance et qu’il ne dispose pas de vestiaire, nous allons leur mettre du matériel à disposition pour que ses membres effectuent eux-mêmes l’extension de leurs infrastructures", annonce l’échevin des Sports.

Une bonne partie du budget sport profitera, cette année encore, au cyclisme. "C’est une discipline qui me tient particulièrement à cœur car c’est l’un des derniers sports gratuits. Il suffit de se mettre sur le bord du chemin pour en profiter. Pour les jeunes, c’est bien car ça contribue à créer des vocations. Nous avons, d’ailleurs, dans la commune, plusieurs jeunes cyclistes des plus prometteurs", poursuit-il. En 2023, le Tour de la province de Namur et le Circuit de Wallonie passeront encore par Walcourt et des négociations sont en cours afin de pouvoir bénéficier d’une arrivée du Tour de la Région wallonne.

Culture

Au rayon culture, par contre, "le projet de rénovation du Centre culturel conserve tout son sens dans la mesure où le CPAS développe également un gros projet avec crèche et logements publics sur le site Verlaine voisin. Cela se justifie d’autant plus que nous avons un centre culturel qui évolue bien. L’argent est au budget et nous avons la volonté de démarrer les travaux de rénovation dès que possible. Pour 2023, le subside communal au Centre culturel reste de 75 000€ mais nous nous pensons qu’une majoration sera sollicitée dans les prochaines années", conclut-il.