Chimay: circuits courts, mobilité, numérique au coeur des préoccupations du GAL de la Botte du Hainaut

Les objectifs de l’ASBL sont notamment de valoriser les ressources naturelles et le patrimoine commun au territoire, soutenir l’économie locale et favoriser les liens sociaux et le bien-être des habitants. L’ensemble des projets sont rendus possibles grâce à des subsides européens et à la mesure LEADER (Liaisons Entre Acteurs du Développement Économique et Rural) pour un montant de près de 2 millions d’euros.

C’est dans cette optique que l’ASBL a lancé l’invitation à la population mais également à toutes les associations des 5 communes concernées à venir suggérer des thématiques à concrétiser sous forme de projets à finaliser durant les 5 ans à venir.

Outre des échevines des communes de Momignies et de Sivry-Rance, on dénombrait de nombreux représentants d’associations locales et quelques citoyens.

Après une présentation détaillée du bilan économique et sociologique, les quelque 40 participants à la réunion, constitués en 4 groupes de travail, ont exposé, selon eux, leurs priorités afin de déterminer celles qui seront choisies pour une future rédaction de pré-projets. Chacun a pu alors présenter une ou deux thématiques qui pourraient concourir à valoriser les 5 communes couvertes par le GAL de la Botte ou encore, répondre aux besoins de la population.

Circuits courts et mobilité

Au terme d’une rencontre très fructueuse et enrichissante, selon les dires de tous, des grandes lignes se sont dégagées.

Sans aucune concertation entre les différents groupes de travail, force est de constater une convergence dans les préoccupations et les suggestions concernant les pré-projets à développer. Parmi ceux-ci, citons par exemple la valorisation des circuits courts, la mise en relation des différents acteurs économiques de la région et les lieux de formation, les problèmes liés à la mobilité et à l’accessibilité aux ressources numériques.

Une seconde réunion se déroulera le mercredi 25 janvier à Barbençon en la salle communale, de 16h à 20 h.

Au terme de cette seconde réunion, des pré-projets seront sélectionnés et les citoyens seront alors invités à rédiger leur projet avec l’assistance des animateurs du GAL de la Botte.

www.galdelabotte.be