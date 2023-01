Les habitants et le personnel de Sivry-Rance conviés aux vœux communaux

C’est dans la Maison de village de Montbliart qu’était convié le public après trois années d’interruption. Et comme l’a souligné le bourgmestre Jean-François Gatelier: "Mon premier vœu est que nous puissions vivre 2023, avec ses trois années de retard, trois fois plus intensément en faisant 3 fois plus de rencontres, 3 fois plus de fêtes, 3 fois plus de projets mais, rassurez-vous, pas 3 fois plus de taxes."