Le Cercle des Naturalistes et Astronomes amateurs de la Botte du Hainaut fête ses 10 ans

En janvier 2013, une première conférence rassemble une vingtaine de personnes dans la salle d’astronomie du CPEN devenu CDPA (Centre de Délassement et de Plein Air). L’association prend le nom de CABH (Cercle des Astronomes amateurs de la Botte du Hainaut).

Dix ans de belles rencontres

La rétrospective présentée par le président Patrice Wuine a été l’occasion de revoir en images les nombreuses personnalités du monde de l’astronomie qui ont animé les soirées de réunion chaque premier vendredi du mois à Sivry.

On a ainsi évoqué André Koeckelenbergh, Raymond Lefèbvre, Raoul Lannoy, Philippe Morel, Yaël Nazé, Sylvia Pardi, Thierry Hanon-Degrote, Magali Haussy, Bastien Baix ainsi que la vidéoconférence avec Michel Mayor durant le confinement Covid-19.

Patrice Wuine a également rappelé les expositions organisées au Château-Ferme de Macon, les œuvres de Jean-Claude Dresse le long du RAVeL Chimay-Momignies ainsi que les animations à l’Aquascope de Virelles et l’inauguration du cadran solaire au site de Blaimont à Virelles. Les membres du CNABH ont aussi participé à des activités extérieures comme le festival du soleil de Prisches, les rencontres Ciel Espace à la cité des sciences de Paris ou des réunions à l’Euro Space Center de Transinnes. Tout cela en 10 années pour une association qui a ajouté un volet naturaliste à ses activités et devenir le CNABH (Cercle des Naturalistes et Astronomes amateurs de la Botte du Hainaut).

Toujours des projets

Le cycle de conférences 2023 a commencé avec Raoul Lannoy, qui a expliqué en long et en large les stratégies développées pour les conquêtes spatiales. À l’observatoire de Sivry, sont déjà programmées des conférences de Thierry Hanon-Degrote, Philippe Morel et François Legendre (Site du CNABH: www.cnabh.be/calendrier). Le 7 avril est prévue une conférence au Kursaal de Momignies de Yaël Nazé, astrophysicienne, ingénieur civil et docteur en sciences de l’Université de Liège.

À noter également que le CNABH a inscrit des projets au Parc national de l’Entre Sambre et Meuse.